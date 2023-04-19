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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано

Открытое горение на шахте "Распадская" в Кузбассе ликвидировано
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение на шахте "Распадская" в Междуреченске (Кемеровская область), сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по Кузбассу.

В главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что для ликвидации последствий пожара были привлечены свыше 70 человек и 12 единиц техники.

Между тем, пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области сообщает, что инициирована доследственная проверка по факту задымления в горной выработке. Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются.

"На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты. Устанавливается, есть ли среди работников пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, возгорание на шахте произошло в среду на глубине нескольких сотен метров. По данным администрации Междуреченска, в шахте на момент возгорания находились 275 человек.

Представитель угольной компании сообщил "Интерфаксу", что жизни и здоровью горняков ничего не угрожает, все они выведены на поверхность.

Из-за пожара работа шахты была приостановлена.

Распадская Междуреченск МЧС Кемеровская область
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