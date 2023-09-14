Суд приостановил добычу из лавы на шахте "Распадская" на 90 суток

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток, написал руководитель Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Как уточнили "Интерфаксу" в Сибирском управлении Ростехнадзора, речь идёт о шахте "Распадская".

Согласно сообщению, приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование.

При этом продолжаются работы по поддержанию оборудования механизированного комплекса в лаве в работоспособном состоянии.

Комментарий компании "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Весной 2023 года в лаве шахты "Распадская" произошёл пожар, в ходе которого никто не пострадал, горняки были выведены на поверхность