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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Суд приостановил добычу из лавы на шахте "Распадская" на 90 суток

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Суд приостановил выемку угля в лаве ПАО "Распадская" на 90 суток, написал руководитель Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Как уточнили "Интерфаксу" в Сибирском управлении Ростехнадзора, речь идёт о шахте "Распадская".

Согласно сообщению, приостановка связана с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование.

При этом продолжаются работы по поддержанию оборудования механизированного комплекса в лаве в работоспособном состоянии.

Комментарий компании "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Весной 2023 года в лаве шахты "Распадская" произошёл пожар, в ходе которого никто не пострадал, горняки были выведены на поверхность

ПАО "Распадская" (93,2% принадлежит Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оцениваются в 1,8 млрд тонн.

Распадская Ростехнадзор
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