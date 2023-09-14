Нефть Brent подорожала до $93 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься днем в четверг на фоне ослабления доллара США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 14:29 по московскому времени торгуются на уровне $93 за баррель, что на $1,12 (на 1,22%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $1,14 (1,29%) - до $89,66 за баррель.

Ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием превзойдет предложение на 1,24 млн б/с, говорится в опубликованном накануне отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценке МЭА, в третьем квартале баланс мирового рынка нефти перерос в дефицит, поскольку более активное сокращение предложения совпало с рекордно высоким спросом.

Между тем индекс DXY, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.