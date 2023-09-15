Brent подорожала до $94,09 за баррель и завершит неделю в плюсе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом.

К 14:40 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,42%), до $94,09 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,48 (0,53%), до $90,64 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,63 за баррель, WTI - до $91,15 за баррель.

Поддержку рынку в пятницу оказали сильные статданные по экономике КНР. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Розничные продажи повысились на 4,6%, причем их подъем стал самым существенным с мая. Темпы роста как промпроизводства, так и розничных продаж в августе, превзошли прогнозы рынка.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили более 3,5% в связи с растущими опасениями сокращения предложения нефти в результате продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

"Нефтяной рынок сейчас в руках ОПЕК, и теперь Саудовской Аравии принимать решение, когда начать отменять эти добровольные меры", - говорит основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия.