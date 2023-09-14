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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

США ввели санкции против ряда нефтесервисных компаний РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ввели санкции против очередных компаний российского нефтесервиса, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

Под ограничения попали ООО "Велесстрой" - один из крупнейших подрядчиков по строительству нефтегазовой инфраструктуры. Ранее компания ввела ряд ключевых объектов нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), а в последние годы сконцентрировалась на строительстве инфраструктуры для отечественных СПГ и газоперерабатывающих предприятий.

Кроме того, в SDN-List включено АО "Газстройпром" - главный строительный подрядчик "Газпрома", созданный на базе активов "Стройгазконсалтинга". Позднее в состав группы вошли "Стройгазмонтаж", "СтройТрансНефтеГаз" и "Газпром автоматизация".

Также санкции введены против уфимского АО "БашВзрывТехнологии" - производителя перфорационных систем и химических реагентов для нефтегазодобывающей промышленности.

В санкционном списке числится и ООО "Газпром недра" - оператор геологоразведочных работ газового концерна.

OFAC США
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