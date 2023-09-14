Цена нефти WTI поднялась выше $90 за баррель впервые с ноября

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть обновили максимумы с ноября на торгах в четверг, стоимость WTI поднялась выше отметки в $90 за баррель.

Поддержку рынку оказывают опасения сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее накануне ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 мск составила $93,33 за баррель, что на $1,46 (1,59%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,38 (1,56%), до $89,9 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93,68 за баррель, WTI - до $90,26 за баррель.

С конца июня цены на нефть выросли более чем на 30%, и трейдеры отмечают, что технические индикаторы указывают на возможный откат рынка.

Ближайший уровень сопротивления для WTI находится на отметке $90,04 за баррель, отмечает старший вице-президент трейдингового подразделения BOK Financial Securities Деннис Кисслер.