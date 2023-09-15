ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ на 2024 год

При этом регулятор сохранил прогноз на 2023 год

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,5-2,5%, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он повысил ключевую ставку до 13% с 12%.

Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП РФ в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год ЦБ сохранил в интервале 1-2%, на 2026 год сохранил в интервале 1,5-2,5%.

ЦБ при этом подчеркивает, что высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

"Экономическая активность продолжает расти по широкому кругу отраслей. Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Из-за этого также сохраняется повышенный спрос на импорт. Высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте - основной фактор ослабления рубля с начала 2023 года. В ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля и принятым решениям по ключевой ставке", - говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что "уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне". "Увеличение потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках", - говорится в сообщении.

Экономисты ЦБ также отмечают, что "завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения". "Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением", - в очередной раз подчеркивают в ЦБ ограничения для роста предложения со стороны рынка труда.

Прогнозы ЦБ на 2023-2025 годы по динамике российской экономики разошлись с прогнозами Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития во вторник улучшило прогноз роста ВВП РФ в 2023 году до 2,8% (теперь даже не попадает в интервал ЦБ) с 1,2% в апрельской версии. В 2024 и в 2025 году Минэкономразвития прогнозирует рост на 2,3% в год, что также выше верхней границы интервальных прогнозов ЦБ на эти годы.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,3%, в 2024 году - на 1,5%.