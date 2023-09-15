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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Минвостокразвития сообщили о предложениях Индии сотрудничать по северной навигации

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия изучает озвученные в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) предложения Индии развивать сотрудничество по северной навигации, строительству неатомных ледоколов, сообщил журналистам министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Я бы отметил растущий интерес Республики Индия, это крупный и важный для нас партнер, у нас быстрый рост в товарообороте произошел. Впервые Россию посетил и начал свое знакомство со страной с Владивостока министр портов и судоходства Индии. Они привезли технико-экономическое обоснование (морских - ИФ) перевозок, они приехали с предложениями касаемо северной навигации, совместного обучения персонала, и даже строительства неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы эти предложения сейчас изучаем", - сказал он.

Чекунков напомнил, что делегация из Индии провела переговоры с FESCO об организации контейнерных перевозок.

Ранее сообщалось, что FESCO планирует открыть хаб в Индии для организации грузовых перевозок.

Министр отметил широкий международный интерес к СМП.

"Есть интерес встраиваться в логистику между Россией и Азией не только крупнейших стран, таких как Индия и Китай, но и, например, Вьетнама, Таиланда. Идет определенная конкуренция между странами Юго-Восточной Азии для того, чтобы их порты становились остановками на пути магистральных линий. Как контейнерных, так и линий с генеральными грузами между Россией и Азией", - сказал Чекунков.

По его словам, Совет участников судоходства по Севморпути подтвердил приверженность выполнить план грузоперевозок по маршруту в объеме 36 млн тонн.

"Это включая перенаправление части грузов, которые традиционно не шли по СМП, речь идёт о перенаправление на СМП. В частности, это нефть компании "ЛУКОЙЛ", это удобрения, это уголь компании СУЭК. И на сегодня достижение этой планки (грузоперевозок по СМП - ИФ) просматривается", - сказал Чекунков. Также он отметил развитие каботажных перевозок: "СМП начинает быть очень важным внутренним путем не только для северного завоза, но и для доставки товаров, грузов, для реализации инвестиционных проектов с запада на восток. А в обратном направлении везут наши морепродукты и рыбу".

Алексей Чекунков FESCO Индия ЛУКОЙЛ Минвостокразвития СМП СУЭК
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