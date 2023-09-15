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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ЦБ ожидает, что темпы роста экономики РФ во II полугодии будут более умеренными

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает, что темпы роста экономики во втором полугодии 2023 года будут более умеренными, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"ВВП во II квартале вырос на 4,9% год к году. Такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада в прошлом году. При этом, по нашим оценкам, та часть экономики, которая ориентирована на внутренний спрос, в целом превысила уровень конца 2021 года", - сказала Набиуллина.

"Мы ожидаем, что во II полугодии темпы роста будут более умеренными. И это естественно после периода быстрого восстановительного роста", - добавила она.

Банк России в пятницу сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП РФ в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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