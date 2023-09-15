ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финстабильности из-за валютного курса

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Резкие движения курс рубля не создали рисков для финансовой стабильности, но оказали повышательное давление на инфляцию и усилили инфляционные риски, заявила на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Несмотря на динамику и высокую волатильность курса в этом году, финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало, поэтому мы не видели тогда и не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы повысили ключевую ставку", - сказала она.

По словам Набиуллиной, ослабление рубля отражает результат одновременного действия нескольких факторов.

"Валютная выручка сократилась из-за значительного снижения стоимостных объемов экспорта в течение этого года. Одновременно вырос спрос на импорт, во многом это отражение проинфляционного роста внутреннего спроса, который стал следствием стимулирующей бюджетной политики и сильного ускорения кредитования. Расширение рублевого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки привело к ослаблению рубля", - пояснила Набиуллина.

"Одновременно с этим в условиях слишком высоких рублевых ставок граждане не так активно сберегали в рублях, а компании охотно брали рублевые кредиты, чтобы не расходовать валютную ликвидность", - указала она.

Дополнительно спрос на валютную ликвидность формировался компаниями, покупающими российские активы у иностранных владельцев.

Набиуллина подчеркнула, что валютная структура экспортных расчетов не оказывает значимого влияния на динамику курса. "Даже если экспорт оплачивается в рублях, это в большинстве означает, что покупатель предварительно купил эти рубли, а значит, продал валюту. Исключение составляют ситуации, когда в условиях относительно невысоких ставок иностранные компании, которые оплачивают рублями поставки российских товаров, предпочитают брать рубли в кредит, а не продавать валюту", - пояснила она.