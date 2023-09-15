Глава ЦБ высказалась в пользу экономических ограничений на валютном рынке

Административные меры, по ее мнению, должны ограничиваться зеркальными ответами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Воздействовать на потоки капитала, влияющие на курс, нужно через экономические меры, административные ограничения на валютном рынке если и оказывают эффект, то ограниченное время, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Дискуссия сейчас по валютным ограничениям ведется. Это во многом решение правительства. Я скажу о позиции ЦБ. Если есть необходимость влиять на потоки капитала, которые влияют на курс, то делать это лучше экономическими, а не административными мерами", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров.

"На мой взгляд, административные меры должны, прежде всего, ограничиваться мерами зеркального ответного характера. Что значит экономическими мерами - значит повышать привлекательность рублевых сбережений, создавать стимулы для компаний продавать выручку для оплаты текущих расходов, таких как налоги, заработные платы и так далее, а не брать вместо этого избыточные кредиты", - считает Набиуллина.

Она напомнила, что в 2022 году на пике кризиса были введены многочисленные ограничительные меры.

"Какой-то результат они могли дать, но мы их вводили вместе с другими мерами, и наш анализ показывает, что основной результат был связан с оперативной реакцией денежно-кредитной политики, резким подъемом процентных ставок, потом это было поддержано динамикой экспорта и импорта. Вы помните, экспорт у нас резко вырос, доходы от экспорта, импорт серьезно снизился", - сказала глава ЦБ.

"Нужно понимать, что административные ограничения, если они действенны - на мой взгляд, мы выделить их эффект в прошлом году достаточно не можем, потому что были кардинальные решения и в других сферах - но если считать, что они действенны, то обычно действенны только в течение какого-то ограниченного времени. Чем дольше они действуют, тем они менее эффективны", - сказала также она.

В частности, она отметила, что бизнес такие меры при длительном их применении начинает обходить. "Вспомните опыт конца 90-х и начала 2000-х годов. А сейчас тем более мы живем в ситуации, когда компании вынуждены выстраивать разные, сложные цепочки внешнеэкономической деятельности и платежей. Эти цепочки действительно позволяют обходить ограничения, но при этом эти ограничения могут создавать трудности, препятствия для ведения внешнеэкономической деятельности, для покупки необходимых товаров, услуг, компонентов. Мы видим эту тенденцию", - сказала Набиуллина.

По ее словам, если пытаться перекрывать "все новые и новые лазейки - как раз у вас был вопрос, ограничить перевод рублей за рубеж - то эти неэффективные ограничения будут нарастать как снежный ком". "Мы будем закрывать что-то - бизнес найдет новые бреши, и так до бесконечности. Административные издержки для бизнеса, его неэффективность и, в конечном счете, перекладывание на граждан этих издержек только будет нарастать", - отметила председатель.

"Я приведу конкретные примеры, почему те конкретные меры, которые обсуждаются, могут быть неэффективными. Что обсуждается прежде всего - вернуться к продаже валютной выручки. У нас значительная часть выручки уже рублевая. Доля продажи валютной выручки на рынке экспортерами, она практически постоянная. Есть волатильность, но она остается достаточно высокой. Но продав свою валютную выручку, экспортеры имеют возможность ее купить обратно в тех объемах, которые сочтут нужными. В итоге возрастет только оборот на валютном рынке. Продажа-купля этой валюты, но баланс спроса и предложения этой валюты не изменится. И одновременно это создаст неудобства для компаний, для которых выручка нужна для покупки импортного оборудования, издержки на дополнительную конвертацию, но эффекта на курс это не окажет значимого", - пояснила она.

Относительно обязательной репатриации валютной выручки, возможность введения которой также обсуждается, Набиуллина заметила, что перевод валютных средств из зарубежного банка в российский не означает, что на эту величину вырастет предложение валюты на российском рынке. "Потому что вне зависимости о того, где вы храните сбережения этой валюты - в иностранном банке или российском - ее на рынке не появится, она будет просто храниться на валютных счетах в российском банке, и на курс это не окажет влияния", - сказала она.

Мы посмотрели на потоки капитала в эти периоды (когда в прошлом году вводили обязательную репатриацию и продажу валютной выручки - ИФ), и потоки капитала не чувствительны к таким требованиям по репатриации и продаже экспортной выручки. Они вне зависимости от этого менялись, по другим объективным причинам, которые возникали, и торгового баланса, и ощущения определенности - неопределенности в экономике. И по сути дела отмена этих ограничений не повлияла на объективный рост объемов репатриации и продажи выручки", - отметила Набиуллина.