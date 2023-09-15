Нововоронежская АЭС вывела на 100% мощности энергоблок №5 после ремонта

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС завершила плановый ремонт с элементами модернизации на энергоблоке №5, сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

"14 сентября 2023 года в 18:45 энергоблок №5 Нововоронежской АЭС вышел на 100%-ю мощность после окончания планово-предупредительного ремонта (ППР)", - говорится в сообщении.

Был выполнен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива. Отмечается, что подобная операция проводится раз в четыре года.

Также был осуществлен контроль состояния металла корпуса реактора изнутри, проведено техобслуживание запорной арматуры, ремонт которой невозможно осуществить, когда реактор заполнен топливом.

Кроме того, на энергоблоке модернизирована система аварийной питательной воды, предназначенной для передвижной мобильной техники, и узлов уплотнения на крышках люков всех четырех парогенераторов: никелевые прокладки заменены на прокладки из более совершенного материала - расширенного графита.

Для выполнения капитального ремонта дополнительно было привлечено более 300 работников из Ленинградского, Волгодонского, Балаковского, Уральского и Калининского филиалов АО "Атомэнергоремонт".

В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС находятся в работе и несут нагрузку в 3,719 тыс. МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Ранее сообщалось, что 12 июля 2023 года энергоблок №5 Нововоронежской АЭС был отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году и в будущем тоже будет выведен из эксплуатации. Пятый блок в 2010 году был остановлен для работ по продлению сроков его эксплуатации, в 2011 году введен обратно в строй. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 - в октябре 2019 года.