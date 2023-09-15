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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

"Ак Барс" уточнил, что не приостанавливал исходящие валютные переводы для физлиц

Банк при этом попросил всех клиентов подождать с проведением исходящих переводов в иностранной валюте

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" из-за санкций США приостановил для юрлиц исходящие переводы в иностранной валюте, при этом правила обслуживания физлиц не изменились, говорится в уточненном сообщении кредитной организации.

Ранее в этот день "Ак Барс" объявил о приостановке всех исходящих переводов в валюте, но теперь скорректировал свою информацию.

В новом сообщении банк попросил всех клиентов "до появления дальнейших разъяснений" воздержаться от проведения исходящих переводов в иностранных валютах "во избежание задержек в банках-корреспондентах".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 14 сентября внесло банк "Ак Барс" в санкционный список (SDN list).

Пресс-служба "Ак Барса" после этого сообщила, что в условиях санкций США все сервисы и отделения кредитной организации работают в обычном режиме, денежные средства доступны клиентам в полном объеме.

Банк "Ак Барс" по итогам первого полугодия 2023 года занимал 15-е место по размеру активов (943 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".

OFAC Ак Барс Минфин США Татарстан
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