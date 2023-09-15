Банк "Ак Барс" приостановил исходящие валютные переводы из-за санкций США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" приостанавливает с 15 сентября осуществление исходящих переводов в иностранной валюте, а также конвертацию в долларах, евро и дирхамах, говорится в сообщении кредитной организации.

Отделения банка, банкоматы, мобильные приложения и сайт работают в обычном режиме, отмечается в пресс-релизе.

14 сентября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло банк "Ак Барс" в санкционный список (SDN list).

Пресс-служба банк "Ак Барс" после этого сообщала, что в условиях санкций США все сервисы и отделения кредитной организации работают в обычном режиме, денежные средства доступны клиентам в полном объеме.

Банк "Ак Барс" по итогам первого полугодия 2023 года с активами почти в 943 млрд рублей занимал 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".