Экспортная погрузка РЖД в адрес морских портов выросла за 8 месяцев на 1,7%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в адрес российских морских портов за 8 месяцев 2023 года составила 225,3 млн тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

В том числе в порты Северо-Запада (с учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской ж/д) было отправлено 88,1 млн тонн различных грузов (+4% к уровню января-августа 2022 г.), в порты Дальнего Востока - 76,1 млн тонн (+1,1%), в порты юга (с учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской ж/д) - 61,1 млн тонн (-0,7%).

РЖД отмечают, что в январе-августе положительную динамику демонстрировали перевозки в порты зерна (рост в 2,5 раза, до 9,1 млн тонн), химикатов и соды (в 1,6 раза, до 1,8 млн тонн), удобрений (+5,3%, до 15,7 млн тонн) и угля (+2,5%, до 122,6 млн тонн).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 54,4%, нефтяных грузов - 21%, удобрений - 7%, черных металлов - 5,1%, зерна - 4,1%, руды - 1,8%.

В направлении портов Северо-Запада росли перевозки угля (+12,3%, до 39,1 млн тонн), удобрений (+7%, до 13,2 млн тонн), химикатов (+11,6%, до 765 тыс. тонн) и зерна (в 3,4 раза, до 215,5 тыс. тонн), сообщает компания.

Через морские терминалы Дальнего Востока, помимо угля (+3,2%, до 63 млн тонн), увеличились экспортные перевозки нефтяных грузов (+3,2%, до 4,6 млн тонн), химикатов и соды (рост в 6,5 раза, до 523,6 тыс. тонн), зерна (рост в 11 раз, до 113,3 тыс. тонн) и удобрений (рост в 1,4 раза, до 50,8 тыс. тонн).

В адрес портов юга выросли перевозки зерна (рост в 2,5 раза, до 8,8 млн тонн) и химикатов (+36%, до 464,6 тыс. тонн).