Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Экспортная погрузка РЖД в адрес морских портов выросла за 8 месяцев на 1,7%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в адрес российских морских портов за 8 месяцев 2023 года составила 225,3 млн тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

В том числе в порты Северо-Запада (с учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской ж/д) было отправлено 88,1 млн тонн различных грузов (+4% к уровню января-августа 2022 г.), в порты Дальнего Востока - 76,1 млн тонн (+1,1%), в порты юга (с учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской ж/д) - 61,1 млн тонн (-0,7%).

РЖД отмечают, что в январе-августе положительную динамику демонстрировали перевозки в порты зерна (рост в 2,5 раза, до 9,1 млн тонн), химикатов и соды (в 1,6 раза, до 1,8 млн тонн), удобрений (+5,3%, до 15,7 млн тонн) и угля (+2,5%, до 122,6 млн тонн).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 54,4%, нефтяных грузов - 21%, удобрений - 7%, черных металлов - 5,1%, зерна - 4,1%, руды - 1,8%.

В направлении портов Северо-Запада росли перевозки угля (+12,3%, до 39,1 млн тонн), удобрений (+7%, до 13,2 млн тонн), химикатов (+11,6%, до 765 тыс. тонн) и зерна (в 3,4 раза, до 215,5 тыс. тонн), сообщает компания.

Через морские терминалы Дальнего Востока, помимо угля (+3,2%, до 63 млн тонн), увеличились экспортные перевозки нефтяных грузов (+3,2%, до 4,6 млн тонн), химикатов и соды (рост в 6,5 раза, до 523,6 тыс. тонн), зерна (рост в 11 раз, до 113,3 тыс. тонн) и удобрений (рост в 1,4 раза, до 50,8 тыс. тонн).

В адрес портов юга выросли перевозки зерна (рост в 2,5 раза, до 8,8 млн тонн) и химикатов (+36%, до 464,6 тыс. тонн).

РЖД Северо-Запад Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Fitch подтвердило рейтинги Германии "AAA" со "стабильным" прогнозом

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Brent подорожала до $94,47 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

Словакия продлила действие эмбарго на поставку зерновых с Украины до конца года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });