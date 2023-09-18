Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

SocGen снизил целевые темпы роста выручки, намерен сокращать расходы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale (SocGen) поставил более низкие, чем ранее, цели для темпов роста выручки и рентабельности капитала в рамках новой стратегии, обнародованной в понедельник.

Он планирует оптимизировать портфель активов, улучшить управление капиталом и операционную эффективность, а также сократить объем инвестиций, связанных с нефтегазовым сектором.

Как говорится в пресс-релизе банка, целевой показатель среднегодовых темпов роста выручки на период с 2022 по 2026 гг. составляет от нуля до 2%. SocGen ставил целью добиться среднегодовых темпов повышения выручки не менее чем на 3% в 2021-2025 гг.

В соответствии с новым планом, банк рассчитывает добиться рентабельности материального капитала на уровне 9-10% к 2026 году, тогда как ориентир на 2025 год составлял 10%.

Целевой показатель соотношения расходов и прибыли на 2026 год составляет менее 60% (менее 62% в предыдущем плане).

SocGen рассчитывает добиться показателя достаточности капитала первого уровня (CET1) на уровне 13% к 2026 году, тогда как цель на 2025 год ставилась на уровне 12%.

Это первый стратегический план, обнародованный новым главой SocGen 49-летним Славомиром Крупой, занявшим пост CEO банка в мае 2023 года. Совет директоров SocGen одобрил план, а также финансовые цели банка, в ходе заседания 15 сентября, отмечается в пресс-релизе.

Банк будет стремится к упрощению бизнес-модели за счет использования строгих критериев управления инвестиционным портфелем. В частности, он будет оценивать активы на соответствие его ESG-целям, а также с точки зрения рентабельности, синергии и подверженности побочным рискам.

SocGen также рассчитывает добиться экономии на ежегодных расходах в размере 1,7 млрд евро к 2026 году по сравнению с уровнем 2022 года.

Банк намерен ускорить сокращение вложений в нефтегазовый сектор и рассчитывает, что доля этого сегмента в его инвестпортфеле к 2030 году будет на 80% ниже уровня 2019 года, а к 2025 году - на 50% (предыдущая цель - на 20%).

Акции SocGen теряют в цене почти 7% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 5%.

Societe Generale Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Fitch подтвердило рейтинги Германии "AAA" со "стабильным" прогнозом

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Brent подорожала до $94,47 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

Словакия продлила действие эмбарго на поставку зерновых с Украины до конца года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });