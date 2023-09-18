SocGen снизил целевые темпы роста выручки, намерен сокращать расходы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale (SocGen) поставил более низкие, чем ранее, цели для темпов роста выручки и рентабельности капитала в рамках новой стратегии, обнародованной в понедельник.

Он планирует оптимизировать портфель активов, улучшить управление капиталом и операционную эффективность, а также сократить объем инвестиций, связанных с нефтегазовым сектором.

Как говорится в пресс-релизе банка, целевой показатель среднегодовых темпов роста выручки на период с 2022 по 2026 гг. составляет от нуля до 2%. SocGen ставил целью добиться среднегодовых темпов повышения выручки не менее чем на 3% в 2021-2025 гг.

В соответствии с новым планом, банк рассчитывает добиться рентабельности материального капитала на уровне 9-10% к 2026 году, тогда как ориентир на 2025 год составлял 10%.

Целевой показатель соотношения расходов и прибыли на 2026 год составляет менее 60% (менее 62% в предыдущем плане).

SocGen рассчитывает добиться показателя достаточности капитала первого уровня (CET1) на уровне 13% к 2026 году, тогда как цель на 2025 год ставилась на уровне 12%.

Это первый стратегический план, обнародованный новым главой SocGen 49-летним Славомиром Крупой, занявшим пост CEO банка в мае 2023 года. Совет директоров SocGen одобрил план, а также финансовые цели банка, в ходе заседания 15 сентября, отмечается в пресс-релизе.

Банк будет стремится к упрощению бизнес-модели за счет использования строгих критериев управления инвестиционным портфелем. В частности, он будет оценивать активы на соответствие его ESG-целям, а также с точки зрения рентабельности, синергии и подверженности побочным рискам.

SocGen также рассчитывает добиться экономии на ежегодных расходах в размере 1,7 млрд евро к 2026 году по сравнению с уровнем 2022 года.

Банк намерен ускорить сокращение вложений в нефтегазовый сектор и рассчитывает, что доля этого сегмента в его инвестпортфеле к 2030 году будет на 80% ниже уровня 2019 года, а к 2025 году - на 50% (предыдущая цель - на 20%).

Акции SocGen теряют в цене почти 7% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 5%.