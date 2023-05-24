CEO Societe Generale стал Славомир Крупа

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Славомир Крупа официально стал главным исполнительным директором Societe Generale SA, сообщила пресс-служба банка.

Акционеры Societe Generale на годовом собрании также одобрили его включение в состав совета директоров. Его членами теперь являются 16 человек, из которых семь - женщины.

Также на собрании были утверждены дивиденды в размере 1,7 евро на акцию.

Крупа с 2021 года возглавлял инвестиционно-банковский бизнес Societe Generale. До этого он возглавлял подразделение банка в Северной и Южной Америке. О том, что Крупа станет новым главой Societe Generale, стало известно осенью прошлого года.

На посту CEO он сменил Фредерика Удеа, который возглавлял банк на протяжении 15 лет.

С начала 2023 года капитализация Societe Generaleувеличилась на 1%, в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил почти 12%.