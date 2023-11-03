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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Societe Generale резко сократил чистую прибыль в III квартале

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA сократил чистую прибыль почти в пять раз в третьем квартале 2023 года на фоне единовременных списаний и роста расходов.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила 295 млн евро по сравнению с 1,45 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка понизилась на 6,2%, до 6,2 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный FactSet, предусматривал чистую прибыль в размере 225 млн евро и выручку в 6,3 млрд евро.

Негативным фактором для финансовых показателей стало единовременное списание в размере 610 млн евро.

Кроме того, расходы банка в минувшем квартале повысились на 6,8% в годовом выражении, до 4,36 млрд евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец сентября равнялся 13,3%, за квартал увеличившись на 0,2 процентного пункта.

С начала текущего года капитализация Societe Generale снизилась на 7,9% - до 15,85 млрд евро.

Societe Generale Франция
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