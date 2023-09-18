Путин спрогнозировал рост ВВП РФ в 2023 году в пределах 2,8%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России сложилась в целом устойчивая и сбалансированная экономическая ситуация, рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 2,5-2,8%, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная... Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов. Напомню, что ещё в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили - 1,2% ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше - 2,8%", - сказал он.

"С хорошей динамикой повышается потребительский спрос. Уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счет обрабатывающих производств. Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года, продолжается рост инвестиций в основной капитал - плюс 12,6% год к году (во II квартале 2023 года - ИФ)", - отметил президент.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке - некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - заявил Путин.

Банк России 15 сентября сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии. Прогноз по росту ВВП на 2025 год ЦБ сохранил в интервале 1,0-2,0%, на 2026 год сохранил в интервале 1,5-2,5%.

Прогнозы ЦБ на 2023-2025 годы по динамике российской экономики разошлись с прогнозами Минэкономразвития.

Минэкономразвития 12 сентября улучшило прогноз роста российского ВВП в 2023 году до 2,8% (теперь даже не попадает в интервал ЦБ) с 1,2% в апрельской версии. В 2024 и в 2025 году Минэкономразвития прогнозирует рост на 2,3% в год, что также выше верхней границы интервальных прогнозов ЦБ на эти годы.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,3%, в 2024 году - на 1,5%.