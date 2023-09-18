Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Этап восстановления российской экономики завершился, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке - некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", - сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Он отметил, что ВВП России вышел на уровень 2021 года.

"Теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - подчеркнул президент.