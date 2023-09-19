Instacart провела IPO на $660 млн, получив оценку около $10 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Оператор сервиса доставки продуктов Instacart провел IPO на $660 млн, получив оценку в $9,9 млрд.

Компания, официально зарегистрированная как Maplebear Inc., а также ее акционеры, разместили 22 млн акций по цене $30 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ценового диапазона, говорится в ее сообщении.

Акции компании начнут торговаться с 19 сентября на бирже Nasdaq под тикером "CART".

В минувшую пятницу Maplebear повысила целевой диапазон размещения акций до $28-30 с $26-28. Она сообщила, что выставит на продажу 14,1 млн собственных акций, а ее акционеры продадут 7,9 млн бумаг.

Организаторы размещения получат опцион на выкуп еще 3,3 млн акций Maplebear в течение 30 дней.

Instacart была основана в 2012 году. В 2021 году компания получила оценку в $39 млрд в рамках очередного раунда финансирования и считалась одним из самых дорогих стартапов мира.