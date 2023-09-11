Сервис доставки Instacart рассчитывает продать акции на $594 млн в ходе IPO

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Оператор американского сервиса доставки продуктов Instacart планирует разместить акции по цене $26-28 за бумагу в ходе IPO на бирже Nasdaq.

Компания, официально зарегистрированная как Maplebear Inc., предложит инвесторам 14,1 млн собственных акций, и еще 7,9 млн акций будет продано ее акционерами, говорится в проспекте IPO, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В общей сложности инвесторам будет предложено 22 млн акций, и размер IPO в случае размещения бумаг по средней цене из заявленного диапазона составит $594 млн, а оценка компании составит $7,5 млрд.

Как отмечается в проспекте, порядка 5% акций от общего числа предлагаемых в рамках IPO бумаг будут зарезервированы организаторами размещения для продажи частным лицам, которых определит менеджмент, в том числе, возможно, некоторым членам совета директоров компании.

Организаторы также получат опцион на выкуп еще 3,3 млн акций Maplebear в течение 30 дней. Общее число акций компании в случае реализации этого опциона достигнет 279,3 млн.

Maplebear также заключила соглашение с PepsiCo Inc., в соответствии с которым производитель безалкогольных напитков приобретет ее привилегированные конвертируемые акции на $175 млн.

В проспекте отмечается, что чистая прибыль компании в январе-июне 2023 года составила $27 млн, выручка - $1,48 млрд. Годом ранее она зафиксировала чистый убыток в $74 млн при выручке в $1,13 млрд.

Акции Instacart будут торговаться на бирже под тикером "CART".

По данным западных СМИ, IPO Instacart пройдет 19 сентября, а торги акциями компании начнут торговаться днем позже.