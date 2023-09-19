Суд запретил инициировать разбирательство в Швейцарии по иску New Stream Trading к Сберу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Сбербанка о запрете инициировать судебное разбирательство в суде кантона Цуг Швейцарии по иску компании New Stream Trading AG к банку о взыскании ущерба в размере $422,4 млн, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В июне 2023 года Арбитражный суд Москвы отказал в исполнении поручения Верховного суда кантона Цуг о вручении судебных документов Сбербанку по иску New Stream Trading. Эта компания в мае 2022 года обратилась в швейцарский суд с исковыми требованиями к Сбербанку, в том числе, об обязании в рамках солидарной ответственности выплатить $520 и $40 млн вместе с процентами.

В России New Stream Trading проиграла ряд судебных процессов в различных инстанциях.

Так, в сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказал компании в пересмотре иска к Сбербанку о недействительности договоров поручительства от 2015 и 2018 годов. В январе 2022 года Верховный суд отклонил кассационные жалобы New Stream Trading на решения о взыскании 22,3 млрд рублей в пользу Сбербанка и около 16,2 млрд рублей в пользу его структуры - СБК.

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading AG принадлежит арестованному владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову. В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. По некоторым данным, завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в декабре признал его банкротом.