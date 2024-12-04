Суд рассмотрит соглашение оператора "Северного потока 2" с кредиторами 20 декабря

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Слушания по утверждению мирового соглашения с кредиторами оператора газопровода "Северный поток 2" - швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG пройдут 20 декабря в суде кантона Цуг, сообщил суд.

21 ноября проект соглашения обсуждался на собрании кредиторов Nord Stream 2 AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти Германии остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.

Суд швейцарского кантона Цуг в июне 2024 года в очередной раз продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 10 января 2025 года.