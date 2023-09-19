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Brent торгуется у $94,83 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе днем во вторник на заявлениях главы американской Chevron Corp. Майка Вирта.

К 14:38 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 40 центов (0,42%), до $94,83 за баррель. Утром цена контракта поднималась выше $95 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 90 центов (0,98%), до $92,38 за баррель.

Цены на нефть, скорее всего, достигнут уровня в $100 за баррель впервые более чем за год, заявил главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. "Предложение сокращается, запасы истощаются. Такие вещи происходят постепенно, и мы видим, как этот тренд усиливается", - сказал он.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил на конгрессе в Калгари, что решение страны о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены. "Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными, исходя из имеющихся данных", - сказал он.

Brent Chevron WTI Абдулазиз бен Сальман Саудовская Аравия
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