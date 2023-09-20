Brent подешевела до $93,56 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем в среду после впечатляющего ралли, в ходе которого котировки обновили максимумы с прошлого ноября.

К 14:09 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,78 (0,83%) - до $93,56 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,80 (0,88%) - до $90,40 за баррель. Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене $0,73 (0,81%) и стоят $89,74 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 0,1%, WTI - на 0,3%.

"Нефтетрейдинг похож на сложную настольную игру", - сказал Том Клоза из Oil Price Information Service. В этой игре есть много полей, которые могут поднять цену на Brent, а может, и на WTI, до $100 за баррель в короткие сроки, добавил он.

Данные Американского института нефти (API) показали падение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 сентября, на 5,25 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован позднее в среду. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей.

Участники рынков также ждут подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 21:00 по Москве. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.