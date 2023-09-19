Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за опасений слабого спроса

Решение о добыче объяснил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены вверх, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари. Его слова приводит Financial Times.

"Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными исходя из имеющихся данных", - сказал он.

Министр по-прежнему не считает очевидным, что темпы глобального экономического роста достаточны для стимулирования повышения спроса на нефть.

"Вопрос по-прежнему в том, что будет происходить в Европе в плане роста. Вопрос также в том, что будут делать центробанки со ставками и как будет чувствовать себя американская экономика в контексте того, что происходит в мире", - продолжил принц.

Он также отметил, что нет уверенности относительно ситуации в Китае.

Действия ОПЕК направлены на поддержание стабильности рынков и повышение глобальной энергетической безопасности, а не на достижение определенного уровня цен на нефть, заверил Абдулазиз бен Сальман.

В начале сентября Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Цены на нефть резко выросли на этом фоне, стоимость Brent поднялась выше отметки в $95 за баррель.

Абдулазиз бен Сальман отметил, что Саудовская Аравия может скорректировать объем добычи при необходимости, но "должна быть осторожна в таких вещах".