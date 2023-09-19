Поправки об индексации ряда расходов участников ГОЗ прошли I чтение

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении ежегодного индексирования лимитов расходов исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ), которые могут быть направлены на иные банковские счета, то есть минуя отдельные счета, открытые в уполномоченном банке.

Законопроект № 421424-8 в августе внесло в парламент правительство.

По действующему законодательству, головной исполнитель и исполнитель ГОЗ обязаны проводить расчеты по государственному оборонному заказу только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченных банках. При этом определен ряд случаев, когда расчеты могут проводиться через другие банковские счета: уплата налогов, таможенных платежей, страховых сборов, оплата расходов на электроэнергию, а также оплата иных расходов на сумму до 5 млн рублей в месяц для головных исполнителей ГОЗ и до 3 млн рублей для исполнителей.

Принятый в первом чтении законопроект содержит две новеллы. Первая новелла - ежемесячные расходы исполнителя по ГОЗ, оплата которых может производиться на иные банковские счета, увеличивается с 3 млн до 5 млн рублей в месяц. Вторая новелла предлагает с 1 января 2024 года ввести ежегодную индексацию расходов участников ГОЗ на величину индекса потребительских цен, определяемую в рамках прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период.

Сентябрьские прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию по итогам 2023 года на уровне 7,5%, в 2024 году - 4,5%. Таким образом, лимит расходов исполнителей по ГОЗ, которые могут быть перенаправлены на другие счета, с 2024 года может составить 5,225 млн рублей.

По мнению авторов законопроекта, его принятие необходимо в связи с заявленным организациями ОПК ростом материальных затрат по государственным контрактам, а также в связи с удорожанием сырья и материалов. Ежегодная индексация суммы лимита позволит организациям в среднесрочной перспективе спланировать расходы на финансово-хозяйственную деятельность, считают чиновники.