Комитет Думы одобрил индексацию некоторых расходов исполнителей гособоронзаказа

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении ежегодного индексирования лимитов расходов исполнителей ГОЗ, которые могут быть направлены на иные банковские счета, то есть минуя отдельные счета, открытые в уполномоченном банке.

Правительство внесло законопроект № 421424-8 в Думу в августе. Его первое чтение намечено на 19 сентября.

"Увеличение лимита денежных средств, разрешенных к списанию с отдельного счета, расширяет возможности исполнителей осуществлять оплату необходимых расходов с учетом современных реалий, а ежегодная индексация суммы лимитов - в среднесрочной перспективе спланировать расходы на осуществление финансово-хозяйственной деятельности, которые могут быть оплачены за счет средств на отдельных счетах. В целом предлагаемые изменения должны положительно сказаться на деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в заключении комитета.

По действующему законодательству, головной исполнитель и исполнитель ГОЗ обязаны проводить расчеты по государственному оборонному заказу только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченных банках. При этом определен ряд случаев, когда расчеты могут проводится через другие банковские счета: уплата налогов, таможенных платежей, страховых сборов, оплата расходов на электроэнергию, а также оплата иных расходов на сумму до 5 млн рублей в месяц для головных исполнителей ГОЗ и до 3 млн рублей для исполнителей.

Одобренный комитетом законопроект содержит две новеллы. Первая новелла - ежемесячные расходы исполнителя по ГОЗ, оплата которых может производиться на иные банковские счета, увеличивается с 3 млн до 5 млн рублей месяц. Вторая новелла предлагает с 1 января 2024 года ввести ежегодную индексацию расходов участников ГОЗ на величину индекса потребительских цен, определяемую в рамках прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.

Прогноз Минэкономразвития опубликованный накануне, предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 7,5%, в 2024 грлу - 4,5%. Таким образом лимит расходов исполнителей по ГОЗ, которые могут быть перенаправлены на другие счета, с 2024 года может составить 5 225 000 рублей.

По мнению авторов проекта, принятие закона необходимо в связи с заявленным организациями ОПК ростом материальных затрат по государственным контрактам, а также в связи с удорожанием сырья и материалов. Ежегодная индексация суммы лимита позволит организациям в среднесрочной перспективе спланировать расходы на финансово-хозяйственную деятельность, считают авторы.