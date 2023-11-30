Принят закон об индексации лимитов расходов участников ГОЗ, проводимых через иные банковские счета

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении ежегодного индексирования лимитов расходов исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ), которые могут быть направлены на иные банковские счета, то есть минуя отдельные счета, открытые в уполномоченном банке.

Законопроект № 421424-8 в августе внесло в парламент правительство.

По действующему законодательству, головной исполнитель и исполнитель ГОЗ обязаны проводить расчеты по государственному оборонному заказу только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченных банках. При этом определен ряд случаев, когда расчеты могут проводиться через другие банковские счета: уплата налогов, таможенных платежей, страховых сборов, оплата расходов на электроэнергию, а также оплата иных расходов на сумму до 5 млн руб. в месяц для головных исполнителей ГОЗ и до 3 млн рублей для исполнителей.

Принятый депутатами закон содержит две новеллы. Первая новелла - ежемесячный лимит расходов исполнителя по ГОЗ, оплата которых может производиться на иные банковские счета, увеличивается с 3 млн до 5 млн рублей месяц. Вторая новелла предлагает с 1 января 2024 года ввести ежегодную индексацию лимита расходов участников ГОЗ на величину индекса потребительских цен, определяемую в рамках прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.

По мнению авторов законопроекта, его принятие необходимо в связи с заявленным организациями ОПК ростом материальных затрат по государственным контрактам, а также в связи с удорожанием сырья и материалов. Ежегодная индексация суммы лимита позволит организациям в среднесрочной перспективе спланировать расходы на финансово-хозяйственную деятельность, считают авторы.