Минэнерго обещает радикальные меры по борьбе с "серым экспортом" нефтепродуктов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие дни предпримет достаточно радикальные шаги по прекращению "серого экспорта" нефтепродуктов, а также системные меры по недопущению дефицита топлива в будущем, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он также отметил, что пока остаются проблемы с обеспечением топливом в ряде южных регионов, с нефтяными компаниями ведутся переговоры о дополнительных поставках топлива.

Сорокин добавил, что сейчас ситуация с точки зрения поставок топлива решается, остаются проблемы с ценообразованием. Однако, за последние два дня падение биржевых цен на бензин составило 7% "только на слухах о мерах на топливном рынке", по дизельному топливу тоже наблюдается снижение биржевых цен, отметил он.

"С точки зрения объемов перебоев нет, есть вопросы по цене - рассчитываем вопрос в течение нескольких дней благодаря предлагаемым мерам решить", - сказал Сорокин.

В начале сентября Сорокин сообщал, что Минэнерго внесло проект указа о запрете "серого" экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ, документ находится в финальной стадии согласования. Он дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, отмечал чиновник.