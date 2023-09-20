Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Минэнерго обещает радикальные меры по борьбе с "серым экспортом" нефтепродуктов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшие дни предпримет достаточно радикальные шаги по прекращению "серого экспорта" нефтепродуктов, а также системные меры по недопущению дефицита топлива в будущем, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он также отметил, что пока остаются проблемы с обеспечением топливом в ряде южных регионов, с нефтяными компаниями ведутся переговоры о дополнительных поставках топлива.

Сорокин добавил, что сейчас ситуация с точки зрения поставок топлива решается, остаются проблемы с ценообразованием. Однако, за последние два дня падение биржевых цен на бензин составило 7% "только на слухах о мерах на топливном рынке", по дизельному топливу тоже наблюдается снижение биржевых цен, отметил он.

"С точки зрения объемов перебоев нет, есть вопросы по цене - рассчитываем вопрос в течение нескольких дней благодаря предлагаемым мерам решить", - сказал Сорокин.

В начале сентября Сорокин сообщал, что Минэнерго внесло проект указа о запрете "серого" экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ, документ находится в финальной стадии согласования. Он дает право экспортировать нефтепродукты только заводам, отмечал чиновник.

Павел Сорокин Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

SEC подала иск к инвесткомпании, управлявшей деньгами российского миллиардера

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

Glencore вышел из акционерного капитала "Русснефти" еще в 2022 году

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });