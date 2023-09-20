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В Думе предложили компенсировать аграриям часть затрат на перевозку продукции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В условиях подорожания ГСМ аграриев нужно поддержать за счет увеличения субсидий федерального бюджета, направляемых для компенсации части затрат на транспортировку продукции, считает член комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич.

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Он предложил эту меру поддержки после "правительственного часа", на котором обсуждались результаты госпрограммы развития сельского хозяйства.

Станкевич напомнил, что президент поручил правительству стабилизировать ситуацию на топливном рынке и ликвидировать возникший дефицит.

В июле - августе оптовые цены на бензин и дизельное существенно выросли на фоне увеличения налоговой нагрузки на производителей нефтепродуктов, ослабления курса рубля и динамики цен на энергоресурсы на мировых рынках.

В соответствии с постановлением правительства в 2023 году на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции из федерального бюджета выделены субсидии в размере 7 млрд рублей.

Отечественные НПЗ ежегодно производят более 80 млн тонн дизельного топлива, одного из основных товаров российского экспорта. При этом сельхозпроизводители потребляют не более 5% от данного объёма.

"Увеличение целевой субсидии на компенсацию транспортных затрат позволит сохранить доходность для предприятий АПК и не допустить роста цен на продукты питания", - отметил Станкевич.

Госдума Юрий Станкевич
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