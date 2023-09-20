В Думе предложили компенсировать аграриям часть затрат на перевозку продукции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В условиях подорожания ГСМ аграриев нужно поддержать за счет увеличения субсидий федерального бюджета, направляемых для компенсации части затрат на транспортировку продукции, считает член комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич.

Он предложил эту меру поддержки после "правительственного часа", на котором обсуждались результаты госпрограммы развития сельского хозяйства.

Станкевич напомнил, что президент поручил правительству стабилизировать ситуацию на топливном рынке и ликвидировать возникший дефицит.

В июле - августе оптовые цены на бензин и дизельное существенно выросли на фоне увеличения налоговой нагрузки на производителей нефтепродуктов, ослабления курса рубля и динамики цен на энергоресурсы на мировых рынках.

В соответствии с постановлением правительства в 2023 году на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции из федерального бюджета выделены субсидии в размере 7 млрд рублей.

Отечественные НПЗ ежегодно производят более 80 млн тонн дизельного топлива, одного из основных товаров российского экспорта. При этом сельхозпроизводители потребляют не более 5% от данного объёма.

"Увеличение целевой субсидии на компенсацию транспортных затрат позволит сохранить доходность для предприятий АПК и не допустить роста цен на продукты питания", - отметил Станкевич.