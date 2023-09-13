Верховный суд Австралии признал незаконным увольнение 1700 сотрудников Qantas

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Австралии отклонил апелляцию крупнейшего авиаперевозчика страны Qantas Airways и оставил в силе решение Федерального суда о признании незаконным увольнения 1,7 тысячи работников наземных служб в 2020 году, сообщает MarketWatch.

Профсоюз работников транспорта на протяжении двух лет в судебном порядке оспаривал передачу рабочих мест наземного персонала авиакомпании внештатным сотрудникам в разгар пандемии.

На долю Qantas приходится самом большое число незаконных увольнений в истории австралийских компаний, заявил национальный секретарь профсоюза Майкл Кейн, добавив, что помимо штрафов авиаперевозчику следует выплатить компенсацию бывшим работникам.

Qantas согласилась с решением суда, объяснив сокращения существовавшей на тот момент необходимостью сохранить бизнес компании в условиях закрытия границ и других ковидных ограничений, а также вернуться к допандемийным показателям в дальнейшем.

Этот судебный процесс - не первый для авиаперевозчика. Две недели назад Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей подала против Qantas иск в Федеральный суд на сумму более 250 млн австралийских долларов ($160,4 млн) в связи с продажей авиакомпанией нескольких тысяч билетов на уже отмененные рейсы.

В августе перевозчик отчитался о рекордной доналоговой прибыли по итогам года - около 2,5 млрд австралийских долларов - после значительных убытков нескольких предыдущих лет. В связи с положительными финансовыми результатами компанию призывают вернуть субсидии в размере 2,7 млрд австралийских долларов, полученные от правительства Австралии во время пандемии.

Недавние репутационные издержки Qantas на минувшей неделе вынудили генерального директора Алана Джойса уйти в отставку на два месяца раньше запланированного срока.

С начала 2023 года капитализация Qantas уменьшилась на 7,3%, в то время как индекс S&P/ASX 200 за тот же период вырос на 1,6%.