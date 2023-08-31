В Австралии на Qantas подали в суд за продажу билетов на отмененные авиарейсы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) подала иск в Федеральный суд против местной авиакомпании Qantas Airways в связи с продажей перевозчиком билетов на отмененные рейсы, сообщает MarketWatch.

В иске говорится о рейсах, запланированных на период с мая по июль 2022 года.

Временной интервал между фактической отменой рейса и прекращением продажи билетов на него в среднем превышал две недели, а иногда доходил до 47 дней, отмечают в ACCC. Так были проданы билеты на более чем 8 тысяч рейсов.

Кроме того, Qantas несвоевременно уведомляла владельцев билетов о том, что их рейс был отменен: они узнавали об этом в среднем через 18 дней после отмены, а в отдельных случаях - через 48, говорится в иске. Задержки в оповещении пассажиров затронули свыше 10 тысяч рейсов.

В результате действий авиакомпании у ее клиентов оставалось меньше времени для поиска альтернативных вариантов, что могло вынудить их приобретать более дорогие билеты на другие рейсы взамен отмененных, подчеркнула председатель ACCC Джина Касс-Готлиб.

Qantas заявила, что ее политика в отношении отмененных рейсов соответствует политике других авиакомпаний и что период, в течение которого отмечались нарушения, пришелся на активизацию отрасли после долгих ковид-ограничений.

В то время все авиаперевозчики испытывали сложности, вызванные неопределенностью ситуации с открытием границ, а также нехваткой персонала и воздушных судов, что приводило к многочисленным перебоям в работе, прокомментировали обвинения в компании.