Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В Австралии на Qantas подали в суд за продажу билетов на отмененные авиарейсы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) подала иск в Федеральный суд против местной авиакомпании Qantas Airways в связи с продажей перевозчиком билетов на отмененные рейсы, сообщает MarketWatch.

В иске говорится о рейсах, запланированных на период с мая по июль 2022 года.

Временной интервал между фактической отменой рейса и прекращением продажи билетов на него в среднем превышал две недели, а иногда доходил до 47 дней, отмечают в ACCC. Так были проданы билеты на более чем 8 тысяч рейсов.

Кроме того, Qantas несвоевременно уведомляла владельцев билетов о том, что их рейс был отменен: они узнавали об этом в среднем через 18 дней после отмены, а в отдельных случаях - через 48, говорится в иске. Задержки в оповещении пассажиров затронули свыше 10 тысяч рейсов.

В результате действий авиакомпании у ее клиентов оставалось меньше времени для поиска альтернативных вариантов, что могло вынудить их приобретать более дорогие билеты на другие рейсы взамен отмененных, подчеркнула председатель ACCC Джина Касс-Готлиб.

Qantas заявила, что ее политика в отношении отмененных рейсов соответствует политике других авиакомпаний и что период, в течение которого отмечались нарушения, пришелся на активизацию отрасли после долгих ковид-ограничений.

В то время все авиаперевозчики испытывали сложности, вызванные неопределенностью ситуации с открытием границ, а также нехваткой персонала и воздушных судов, что приводило к многочисленным перебоям в работе, прокомментировали обвинения в компании.

Время пандемии

12
Мумбаи, ИндияКаракас, ВенесуэлаСингапурСектор ГазаУхань, КитайБангкок, ТаиландЭн-Наджаф, ИракКаир, ЕгипетАккра, ГанаЛондон, ВеликобританияКиев, УкраинаИерусалим, Израиль
Мумбаи, Индия
Qantas Австралия ACCC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турецкие СМИ сообщили, что Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября

Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании

Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании

Президент непризнанного Карабаха сменил главу правительства и сам подает в отставку

Минюст США и SEC изучат тайный проект Tesla по строительству дома для Маска

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

Россельхознадзор не нашел зараженную рыбу после сброса с АЭС "Фукусима-1"

Премьер-министр Великобритании одобрил отставку главы Минобороны Уоллеса

Премьер-министр Великобритании одобрил отставку главы Минобороны Уоллеса

Что случилось этой ночью: четверг, 31 августа

Глава МИД Ирана призвал США вывести войска из Сирии

КНДР сымитировала уничтожение стратегических объектов Южной Кореи ракетами

КНДР сымитировала уничтожение стратегических объектов Южной Кореи ракетами

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });