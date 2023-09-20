"АЛРОСА" объяснила приостановку продажи алмазов по запросу Индии поддержкой баланса на рынке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют "АЛРОСА" реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке, заявили в пресс-службе российской компании.

Так она прокомментировала заявление индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) о приостановке "АЛРОСА" продажи алмазов в сентябре и октябре. "АЛРОСА" также рассчитывает, что эта мера способствует стабилизации на рынке к началу 2024 г.

"АЛРОСА всегда придерживалась практики поддержки стабильности на рынке и нивелирования его волатильности. Прочная и качественная база активов и стабильное финансовое положение компании позволяют реализовывать подобные меры. Мы рассчитываем, что это окажет стабилизирующее влияние для поддержки баланса на рынке, укрепления устойчивости звеньев цепочки поставок алмазного-бриллиантовой продукции уже к началу следующего года", - заявили в компании.

Решение "АЛРОСА" было принято в ответ на соответствующий запрос GJEPC на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик этой страны.

Запрос главы GJEPC Випула Шаха был обращен к глобальным горнодобывающим компаниям, уточнял индийский регулятор, но публично на него отреагировала только "АЛРОСА".

Обращение GJEPC отражало обеспокоенность индийской алмазной отрасли по некоторым ключевым вопросам. Это снижение спроса, влияние выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD), проблемы с запасами бриллиантов и производством, экономический спад в США и Китае, геополитическая нестабильность, изменение потребительских предпочтений и подрыв доверия к природным алмазам.

"Мы просим вас поддержать временную корректировку поставок необработанных алмазов, чтобы они лучше соответствовали текущему спросу. Это поможет стабилизировать отрасль и способствовать ее устойчивому росту", - говорилось в обращении Шаха.

Подобную просьбу GJEPC формулировал в разгар пандемии в 2020 г., когда продажи бриллиантов практически остановились из-за закрытия торговых центров и прекращения путешествий. Тогда призыв был обращен к местным компаниям, которых GJEPC просил воздержаться от закупок алмазов, чтобы снизить финансовое давление на отрасль.

Индия остается ключевым потребителем российских алмазов, годовой объем экспорта которых оценивается в $4 млрд, несмотря на введенные в прошлом году санкции США в отношении "АЛРОСА". Вызванные включением "АЛРОСА" в SDN list ограничения на российские алмазы пока не препятствуют гранильным компаниям Индии закупать и обрабатывать их, экспортируя потом на западные рынки как бриллианты, подвергшиеся глубокой переработке в Индии. Ситуация может измениться, если страны G7 и ЕС введут эмбарго на алмазы из России, которое коснется камней, ограненных в других странах.