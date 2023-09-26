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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Индия приостановит закупку алмазов на два месяца

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Индийский алмазный сектор рекомендовал заморозить импорт алмазного сырья на два месяца, приняв тем самым самую радикальную меру со времен пандемии COVID-19, сообщило отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на источники.

По их данным, пауза в закупках продлится с 15 октября по 15 декабря.

К такому решению ведущие торговые организации страны пришли на фоне серьезного спада в торговле бриллиантами, вялых розничных продаж ювелирных изделий в США, усиления конкуренции со стороны выращенных в лаборатории камней (lab grown) и экономического спада в Китае.

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В начале сентября индийский Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) обратился к алмазодобывающим компаниям с просьбой ответственно подойти к поставкам алмазного сырья, сообщает Rapaport. Реагируя на этот запрос, российская алмазодобывающая "АЛРОСА" приостановила распределение алмазного сырья в сентябре и октябре 2023 года, сообщал GJEPC.

Реакция других алмазодобытчиков на запрос GJEPC пока неизвестна.

Председатель GJEPC Випул Шах заявил Rapaport, что, если рынок не улучшится после выставки Jewellery & Gem World в Гонконге, которая завершилась в это воскресенье, могут потребоваться "дальнейшие действия". По данным агентства, активность в ходе выставки была предсказуемо низкой, поскольку посещаемость и покупки китайских покупателей были минимальными.

Заморозка совпадет с индийским праздником Дивали 12 ноября, когда фабрики в городе Сурат традиционно закрываются на две-три недели. По приведенному агентством мнению представителей отрасли, в этом году приостановка продлится дольше.

АЛРОСА Индия
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