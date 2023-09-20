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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

"АЛРОСА" по запросу Индии приостановит продажи алмазов в сентябре и октябре

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российская алмазодобывающая "АЛРОСА" по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) временно приостановит распределение алмазного сырья в сентябре и октябре 2023 г, говорится в сообщении GJEPC.

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе (гранильных) фабрик", - пояснил GJEPC.

Подобную просьбу GJEPC формулировал в разгар пандемии в 2020 году, когда продажи бриллиантов практически остановились из-за закрытия торговых центров и прекращения путешествий. Тогда призыв был обращен к местным компаниям, которых GJEPC просил воздержаться от закупок алмазов, чтобы снизить финансовое давление на отрасль.

Индия остается ключевым потребителем российских алмазов, годовой объем экспорта которых оценивается в $4 млрд, несмотря на введенные в прошлом году санкции США в отношении "АЛРОСА". Вызванные включением "АЛРОСА" в SDN list ограничения на российские алмазы пока не препятствуют гранильным компаниям Индии закупать и обрабатывать их, экспортируя потом на западные рынки как бриллианты, подвергшиеся глубокой переработке в Индии. Ситуация может измениться, если страны G7 и ЕС введут эмбарго на алмазы из России, которое коснется камней, ограненных в других странах.

Как говорится в сообщении GJEPC, "АЛРОСА" "призвала всех партнеров по отрасли, включая алмазодобывающие компании, гранильные предприятия и розничных торговцев ювелирными изделиями, занять аналогичную ответственную позицию в отношении покупки и продажи алмазного сырья".

"Эти коллективные усилия направлены на повышение доверия в отрасли и укрепление отношений между всеми стейкхолдерами", - отметил GJEPC.

"В своем письме "АЛРОСА" заявила, что убеждена в том, что этот стратегический шаг будет способствовать оживлению алмазного рынка за счет повышения стабильности каждого звена в цепочке поставок алмазов. Наблюдающееся сейчас несоответствие спроса предложению вызвало обеспокоенность в отрасли, и "АЛРОСА" уверена, что только совместными усилиями глобальных организаций алмазной отрасли можно будет оказать необходимое воздействие во благо рынка и всех его участников как со стороны спроса, так и со стороны предложения", - уточнил индийский регулятор.

GJEPC также сообщил, что ранее в сентябре его глава Випул Шах обратился к глобальным горнодобывающим компаниям, выразив обеспокоенность индийской алмазной отрасли по некоторым ключевым вопросам. Это снижение спроса, влияние выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD), проблемы с запасами бриллиантов и производством, экономический спад в США и Китае, геополитическая нестабильность, изменение потребительских предпочтений и подрыв доверия к природным алмазам.

"Мы просим вас поддержать временную корректировку поставок необработанных алмазов, чтобы они лучше соответствовали текущему спросу. Это поможет стабилизировать отрасль и способствовать ее устойчивому росту", - говорилось в обращении Шаха.

АЛРОСА GJEPC Индия
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