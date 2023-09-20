Инфляция в РФ с 12 по 18 сентября составила 0,13%, годовая превысила 5,6%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 12 по 18 сентября составила 0,13% после также 0,13% с 5 по 11 сентября и 0,11% с 29 августа по 4 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца прирост цен к 18 сентября составил 0,32%, с начала года - 4,03%. Таким образом, накопленная к 18 сентября с начала года инфляция превысила таргет ЦБ в 4%, который Банк России устанавливает на весь год.

Из данных за 18 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 сентября ускорилась до 5,64% с 5,48% на 11 сентября и 5,15% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,45% (с 5,33% на 11 сентября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Расхождение в оценках годовой инфляции связано с тем фактом, что в первой половине сентября 2022 года было снижение цен (так за 18 дней сентября 2022 года была дефляция на 0,15%), но во второй половине сентября цены стали расти, и в целом за сентябрь 2022 года цены выросли на 0,05% (и Минэкономразвития берет именно среднемесячную динамику для расчета 18 дней).

Цены на продукты

За период с 12 по 18 сентября 2023 г. выросли цены: на яйца куриные - на 1,7%, мясо кур - на 1,3%, масло подсолнечное, соль поваренную и рис - на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию прекратили сезонное снижение и за неделю с 12 по 18 сентября выросли на 0,7% (неделей ранее было снижение на 0,9%), в том числе помидоры подорожали на 8,4%, бананы - на 5,2%, огурцы - на 3,7%. В то же время цены на капусту снизились на 3,9%, морковь - на 3,6%, картофель и яблоки - на 2,4%, лук - на 2,1%, свеклу - на 0,5%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров обращает на себя внимание разгон цен на нефтепродукты - цены на дизельное топливо за неделю выросли на 2,0% (после роста на 1,7% неделей ранее), цены на бензин увеличились на 0,8% (после роста на 0,7% неделей ранее).

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 3,5% (неделей ранее выросла на 2,5%).

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 18 сентября на уровне 5,45%, сказано в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 12 по 18 сентября 2023 г. инфляция сохранилась на уровне прошлой недели (0,13%, как и неделей ранее). В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,25% (после 0,10% неделей ранее) на фоне удорожания плодоовощной продукции и других продуктов питания. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен не изменились (0,21%). При этом на электро- и бытовые приборы снижение цен ускорилось, а на легковые автомобили рост цен замедлился. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в секторе услуг (снижение на 0,16% после роста на 0,13% неделей ранее) за счет возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (на 3,46%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Банк России 15 сентября на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, а также вернул в заявление по итогам совета директоров жесткий сигнал о своих действиях на будущее.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом несмотря на очередное повышение ставки он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении.

ЦБ 15 сентября повысил свой прогноз по инфляции на 2023 год до 6,0-7,0% с 5,0-6,5%, сохранив прогноз в 4,0% на 2024 год.

Минэкономразвития на прошлой неделе существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% (что выше даже нового прогноза ЦБ) с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2023 году составляет 6,4% (вырос с 6,0% по опросу в начале августа), по инфляции в 2024 году - 4,8% (не изменился).