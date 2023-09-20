Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в августе на 3,2%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 сентября 2023 года составила 430 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2023 года снизилась на 14,2 млн рублей, или на 3,2%, сообщил Росстат.

В июле 2023 года задолженность по зарплате в стране сократилась на 21,3%, до 444,2 млн рублей, в июне - на 11,6%, до 564,5 млн рублей, в мае - на 8,2%, до 638,4 млн рублей, в апреле - на 7,2%, до 695,5 млн рублей, в марте - на 2,8%, до 749,0 млн рублей, в феврале - на 3,5%, до 770,6 млн рублей, в январе 2023 года наблюдался рост на 24,3%, до 798,9 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября 2023 г. на долги, образовавшиеся в 2023 г., приходится 196,7 млн рублей (45,7%), в 2022 г. - 82,9 млн рублей (19,3%), в 2021 г. и ранее - 150,4 млн рублей (35,0%)

Просроченная задолженность по заработной плате, сформированная по причине отсутствия у организаций собственных средств, на 1 сентября составила 423,7 млн рублей, по сравнению с 1 августа показатель снизился на 14,2 млн рублей, или на 3,2%.

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 сентября отсутствовала (месяцем ранее она составляла 59,4 млн рублей). Долги по зарплатам бюджетов регионов составили 5,7 млн рублей (на 1 августа был 1 млн рублей) местных бюджетов - составили 0,6 млн рублей (было 1,1 млн рублей).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46,6%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 14,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,9%; научные исследования и разработки - 5,7%; строительство - 5,5%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 4,0%; транспорт - 3,2%; добыча полезных ископаемых - 2,9%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 2,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 2,7%; образование - 1,6%.