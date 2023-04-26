Долги по зарплате в РФ в марте уменьшились на 2,8% после снижения на 3,5% в феврале

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2023 г. составила 749,0 млн рублей и по сравнению с 1 марта 2023 г. снизилась на 21,6 млн рублей, или на 2,8%, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в феврале 2023 г. задолженность по зарплате в РФ уменьшилась на 3,5%, до 770,6 млн рублей, в январе 2023 г. наблюдался рост на 24,3%, до 798,9 млн рублей. Месяцем ранее, в декабре 2022 г., было сезонное снижение показателя - на 37,5%, до 642,8 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2023 г. на долги, образовавшиеся в 2023 г., приходится 170,6 млн рублей (22,7%), в 2022 г. - 286,6 млн рублей (38,3%), в 2021 г. и ранее - 291,8 млн рублей (39,0%).

Вся просроченная задолженность по заработной плате в марте 2023 г. была сформирована по причине отсутствия у организаций собственных средств - на 1 апреля 2023 года она составила 749,0 млн рублей, по сравнению с 1 марта она снизилась на 7,2 млн рублей, или на 0,9%. У бюджетов всех уровней долги по зарплате отсутствовали.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 53,3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 13,2%, строительство - 9,6%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 6,9%, добыча полезных ископаемых - 5,3%, транспорт - 4,1%, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 3,4%, образование - 1,5%, научные исследования и разработки - 1,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 0,9%.