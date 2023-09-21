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ЦБ Швейцарии неожиданно сохранил ставку на уровне 1,75%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) не стал менять базовую ставку, оставив ее на уровне 1,75% годовых. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ставки на 2%.

Существенное ужесточение денежно-кредитной политики в последние кварталы снижает инфляционное давление, отметил регулятор. При этом руководство ЦБ не исключило, что дальнейшее повышение ставки может потребоваться для обеспечения ценовой стабильности в краткосрочной перспективе.

Банк прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 2,2% в 2023-м и 2024 годах и 1,9% в 2025 году.

Курс швейцарского франка падает на 0,8% и составляет $1,1039 по сравнению с $1,1130 на закрытие торгов в среду.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 14 декабря.

Швейцария SNB
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