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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

ЦБ Швейцарии завершил 2023 год с убытком

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB) получил по итогам 2023 года чистый убыток в размере 3 млрд франков ($3,5 млрд), сообщается в предварительной отчетности ЦБ.

SNB зафиксировал прибыль в размере около 4 млрд франков по позициям в иностранной валюте и убыток примерно в 8,5 млрд франков по позициям в нацвалюте. При этом стоимость золота на балансе ЦБ выросла на 1,7 млрд франков.

SNB заявил, что в связи с убытком он не сможет провести дивидендные выплаты акционерам за 2023 год, а также перечислить средства в федеральный бюджет Швейцарии и бюджеты кантонов.

Окончательные финансовые результаты ЦБ планирует опубликовать 4 марта, годовой отчет - 19 марта.

Как сообщалось ранее, чистый убыток швейцарского центробанка в 2022 году составлял 132,5 млрд франков.

Швейцария SNB
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