Сбербанк с 22 сентября повысит ставки по базовым ипотечным программам

С 25 сентября Сбер увеличит ставки по вкладам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 22 сентября поднимет ставки по базовым ипотечным программам, с 25 сентября увеличит ставки по вкладам, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Депозиты с 25 сентября, это значит в понедельник, а сегодня ночью ипотека", - сказал Греф.

Он отметил, что сначала будут повышены ставки по базовым вкладам на 0,5 процентного пункта (п.п.). "Затем мы еще будем по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам", - подчеркнул глава Сбербанка.