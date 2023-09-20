Сбербанк в связи с решением правительства меняет условия по льготной ипотеке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в связи с решением правительства РФ меняет условия по ипотеке в рамках госпрограмм, повышает ставки по некоторым кредитам.

Как говорится в сообщении банка, с 20 сентября установлена единая ставка на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливается размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам.

Так, по программе "Господдержка" минимальная ставка на любую цель составит 8% (до этого - от 7,3%), по программе "Семейная ипотека" - 6% (ранее ставка начиналась от 5,3%), по "Ипотеке для IT" - 5% (до этого - от 4,7%), по "Дальневосточной ипотеке" (ранее от 1,5%) и "Ипотеке по госсертификату" (ранее от 1,7%) - 2% при оформлении страхования жизни и здоровья.

По заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, Сбербанк сохранил прежние условия по ставкам.

Сбербанк отмечает, что в связи с указанием Банка России с 19 сентября изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для всех программ с минимальным первоначальным взносом в 20% и менее значение минимального первоначального взноса увеличилось на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 10,1%, 15,1% и 20,1%.

Сбербанк также не исключает возможности корректировки ставок по базовым ипотечным программам в связи с ростом ключевой ставки ЦБ РФ.

Кроме того, Сбербанк в ближайшие дни планирует повысить ставки по некоторым вкладам, отмечается в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Кроме того, постановление снижает на 0,5 п.п. предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.