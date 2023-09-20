Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Сбербанк в связи с решением правительства меняет условия по льготной ипотеке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в связи с решением правительства РФ меняет условия по ипотеке в рамках госпрограмм, повышает ставки по некоторым кредитам.

Как говорится в сообщении банка, с 20 сентября установлена единая ставка на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливается размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам.

Так, по программе "Господдержка" минимальная ставка на любую цель составит 8% (до этого - от 7,3%), по программе "Семейная ипотека" - 6% (ранее ставка начиналась от 5,3%), по "Ипотеке для IT" - 5% (до этого - от 4,7%), по "Дальневосточной ипотеке" (ранее от 1,5%) и "Ипотеке по госсертификату" (ранее от 1,7%) - 2% при оформлении страхования жизни и здоровья.

По заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, Сбербанк сохранил прежние условия по ставкам.

Сбербанк отмечает, что в связи с указанием Банка России с 19 сентября изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для всех программ с минимальным первоначальным взносом в 20% и менее значение минимального первоначального взноса увеличилось на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 10,1%, 15,1% и 20,1%.

Сбербанк также не исключает возможности корректировки ставок по базовым ипотечным программам в связи с ростом ключевой ставки ЦБ РФ.

Кроме того, Сбербанк в ближайшие дни планирует повысить ставки по некоторым вкладам, отмечается в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Кроме того, постановление снижает на 0,5 п.п. предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Сбербанк ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Что произошло за день: вторник, 19 сентября

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор заявил об отсутствии планов вводить ограничения из-за COVID-19

Роспотребнадзор заявил об отсутствии планов вводить ограничения из-за COVID-19
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Думе заявили, что миротворцы РФ в Карабахе не могут применять оружие, пока нет угрозы для них самих

В Думе заявили, что миротворцы РФ в Карабахе не могут применять оружие, пока нет угрозы для них самих

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

"Газпром" в суде требует с владельца Fort Tower вернуть 3,4 млрд руб. за аренду

Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.

Экс-зампред ЦБ РФ Корищенко осужден на 7 лет по делу о растрате 1,4 млрд руб.

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе остановить кровопролитие

МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе остановить кровопролитие

Мосгорсуд признал экстремистским движение "Новое величие"

Мосгорсуд признал экстремистским движение "Новое величие"

Более 100 случаев кори выявили в нижегородской деревне

Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г.

Минцифры считает возможным полный запуск единого реестра воинского учета не ранее 2025 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });