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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Темпы роста ипотеки в РФ в августе ускорились до рекордных 3,7%

Объем выданных кредитов вырос до 849 млрд руб.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Банки РФ, по предварительным данным, в августе ускорили рост ипотечного портфеля до рекордных 3,7% (с 2,5% в июле), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Прирост с начала года составил 18,5%, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2021 года (18,3%) и немногим уступает приросту за весь 2022 год (20,4%).

"Это свидетельствует о перегреве рынка, но мы ожидаем, что к концу года темп несколько замедлится в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок", - отмечает ЦБ.

Объем выданных кредитов в августе вырос примерно на 30% и достиг рекордных 849 млрд руб. (в июле выдано 647 млрд руб.). Такой рост ЦБ связывает со стремлением населения вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля, а также с ожиданиями ужесточения условий льготных программ, в том числе повышения размера первоначального взноса с 15% до 20%. Кроме этого, повлияло стремление заемщиков успеть взять кредит на рыночных условиях по предодобренным ставкам до их повышения вслед за ростом ключевой.

Выдачи льготных кредитов в августе выросли примерно на 40%, до 507 млрд руб. (в июле - 360 млрд руб.). Выдачи по "Семейной ипотеке" увеличились до 232 млрд руб. (в июле - 162 млрд руб.), "Льготная ипотека" выросла до 226 млрд руб. (против 157 млрд руб. в июле). Выдачи рыночной ипотеки стали больше примерно на 20%, до 342 млрд руб. (с 286 млрд руб. в июле).

ЦБ РФ Банк России
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