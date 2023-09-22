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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Минэнерго заявили, что запрет экспорта топлива введен бессрочно

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка, заявил в интервью телеканалу Россия24 первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он напомнил, что данная мера направлена на пресечение "серого экспорта" нефтепродуктов и насыщения внутреннего рынка.

По словам Сорокина, недобросовестные участники рынка вывозили достаточно "ощутимый объем" топлива, и в Минэнерго рассчитывают, что мера позволит создать даже избыток топлива.

"Сейчас она (мера - ИФ) введена бессрочно. Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов", - сказал первый замминистра.

"Мы уже видели, что, начиная с начала этой недели бензин Аи-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5-3%, начиная с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание (объемов на экспорт - ИФ). Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет", - сказал он.

По словам замминистра, в Минэнерго рассчитывают, что "тот объем, который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт, полностью закроет все потребности и более того создаст избыток на рынке топлива, что уже влияет на оптовую цену".

Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, начиная с 21 сентября. Вопреки слухам на рынке запрет введен для всех, исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

Минэнерго РФ
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