Brent подорожала почти до $93,9 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Marlet Watch.

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составляет $93,86 за баррель, что на $0,56 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов снизилась на $0,23 (0,3%) до $93,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,71 (0,79%), до $90,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,03 (менее 0,1%), до $89,63 за баррель.

"Устойчивое ралли на нефтяном рынке, наблюдавшееся в последние несколько недель, выдохлось, однако вчерашние колебания цен показали, что фаза консолидации может оказаться непростой, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Сохраняющаяся нервозность по поводу нестабильности поставок может предотвратить ощутимый или устойчивый откат цен".