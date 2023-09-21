Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из РФ введен с 21 сентября

Он не распространяется на поставки по межправсоглашениям, в страны ЕАЭС по балансам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, начиная с 21 сентября. Вопреки слухам на рынке запрет введен для всех, исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

Ранее пресс-служба правительства РФ распространила сообщение, что запрет будет временным. В опубликованном позднее постановлении кабмина срок окончания меры не указан, а вступление ее в действие - "со дня опубликования постановления".

Установлен "временный запрет на вывоз бензинов товарных (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0 - 2710 12 590 0) и дизельного топлива (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0 - 2710 19 429 0 и из 2710 19 290 0), в том числе приобретенных на биржевых торгах, из Российской Федерации".

Запрет не распространяется на:

а) товары, вывозимые в государства - члены Евразийского экономического союза в рамках индикативных балансов и (или) протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями;

б) на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства РФ;

в) на товары, вывозимые в рамках международных межправсоглашений;

г) на товары, вывозимые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ, а также на товары, перемещаемые между частями территории РФ через территории иностранных государств;

д) на товары, содержащиеся в технологических емкостях, предназначенных для их хранения, водных, воздушных, железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемые в целях эксплуатации в пути следования;

е) на товары, вывозимые в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств;

ж) на товары, вывозимые в целях обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в г. Байконуре (Республика Казахстан) и на территории комплекса "Байконур";

з) на товары, вывозимые в целях обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген;

и) на товары, помещенные до дня вступления в силу настоящего постановления под таможенные процедуры, допускающие их вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза, которые до вступления в силу настоящего постановления приняты ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) к перевозке или на которые до вступления в силу настоящего постановления оформлено поручение на отгрузку на морское судно;

к) на товары, вывозимые в республику Абхазия и республику Южная Осетия;

л) на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования.