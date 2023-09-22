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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Brent подорожала до $93,5 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился.

К 18:02 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,26%) - до $93,54 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,43 (0,48%) - до $90,06 за баррель.

Мировые цены на энергоносители растут после того, как правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, пишет MarketWatch.

Ранее Россия и Саудовская Аравия продлили добровольные ограничения на добычу нефти, что также поддержало котировки. В свою очередь, это привело к ускорению темпов роста потребительских цен в США, что усложнило задачу Федрезерва по сдерживанию инфляции и вызвало волатильность на мировых финансовых рынках.

Многие аналитики полагают, что цены на нефть могут впервые за год превысить $100 за баррель.

"Brent уже преодолевала отметку в $95 за баррель и может продолжить подъем к $100 в случае, если страны ОПЕК+ продолжат сдерживать предложение", - написал аналитик City Index Фавад Разакзада.

Brent WTI Саудовская Аравия США ОПЕК
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