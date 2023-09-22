ГПБ и "Мечел" договорились о мировой в деле по иску банка на $244 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 25 сентября рассмотрит ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску Газпромбанка к "Мечелу" о взыскании $244 млн.

Заявления об утверждении мирового соглашения были поданы 20 сентября АО "Газпромбанк", ПАО "Челябинский металлургический комбинат" и ПАО "Мечел". Банк также ходатайствовал о разбирательстве дела в закрытом режиме, следует из картотеки арбитражных дел.

Получить комментарии в "Мечеле" и ГПБ "Интерфаксу" пока не удалось.

В апреле 2023 года Газпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мечелу"на сумму более 11,9 млрд рублей.

В июле суд по этому иску постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК $244,2 млн (около $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов). Суд признал ответчиков обязанными лицами перед ГПБ. По этому иску банк заявил свои требования на основании заключенного в 2010 году кредитного договора, а также договора финансового участия, по которому BNP Paribas выделял ЧМК полученные от ГПБ денежные средства, а "Мечел" выступил поручителем по кредиту. Заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 года, однако последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 года.