Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ГПБ и "Мечел" договорились о мировой в деле по иску банка на $244 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 25 сентября рассмотрит ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску Газпромбанка к "Мечелу" о взыскании $244 млн.

Заявления об утверждении мирового соглашения были поданы 20 сентября АО "Газпромбанк", ПАО "Челябинский металлургический комбинат" и ПАО "Мечел". Банк также ходатайствовал о разбирательстве дела в закрытом режиме, следует из картотеки арбитражных дел.

Получить комментарии в "Мечеле" и ГПБ "Интерфаксу" пока не удалось.

В апреле 2023 года Газпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мечелу"на сумму более 11,9 млрд рублей.

В июле суд по этому иску постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК $244,2 млн (около $154,8 млн основного долга и $89,4 млн процентов). Суд признал ответчиков обязанными лицами перед ГПБ. По этому иску банк заявил свои требования на основании заключенного в 2010 году кредитного договора, а также договора финансового участия, по которому BNP Paribas выделял ЧМК полученные от ГПБ денежные средства, а "Мечел" выступил поручителем по кредиту. Заемщик должен был вернуть денежные средства до августа 2019 года, однако последний платеж по основному долгу поступил в январе 2014 года.

BNP Paribas Арбитражный суд Москвы Газпромбанк ЧМК Мечел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФТС уже перечислила в бюджет РФ более 4,5 трлн руб.

ФТС уже перечислила в бюджет РФ более 4,5 трлн руб.

Перепроданный пакет Тольяттихимбанка в "Метафракс Кемикалс" перейдет государству

Brent подорожала почти до $93,9 за баррель

S&P 500 и Nasdaq в четверг упали до минимумов с июня

S&P 500 и Nasdaq в четверг упали до минимумов с июня

В Минэнерго заявили, что запрет экспорта топлива введен бессрочно

Внутренний рынок топлива РФ решительно защитили. Обобщение

Рубль укрепился благодаря продажам валюты Центробанком и в ожидании мер контроля

РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Цены на нефть растут на новостях об ограничении экспорта топлива из России

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать

Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });